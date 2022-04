„Spíš by to mělo být naopak, že se vychází z obrany, ale my to tak zkrátka máme. To je naše hra. Když dáváme trojky, hned se uklidníme a vypadáme lépe také v obraně,“ pousmál se trenér Petr Czudek.

Jeho výběr hrál výborně, dál rozdával radost a jeho náskok dál rostl. „Hráli jsme výborně, ale basket je rychlý sport a my jsme si uvědomovali, že soupeř má talent, aby rychlými koši náskok stáhl,“ upozornil kouč opavských basketbalistů.

Ti si závěr utkání zpestřili i exhibičními akcemi, kterými diváky bavilo především duo Šiřina – Markusson. Hostující tým kolem Američanů Autreyho, Josepha či Spencera sice přidal a ovládl závěrečnou čtvrtinu, ale opavský náskok smazat nedokázal.

Opavští zvítězili 105:87, uhájili druhou pozici a vyhlíží čtvrtfinále play-off. Na jméno svého soka si ovšem musejí počkat, ukáže na něj až předkolo. V něm změří síly USK Praha s Ostravou a Hradec Králové s Děčínem.

„Chtěli jsme být co nejvýš, protože výhoda domácího prostředí je pro nás zvlášť v play-off důležitá. Těšíme se, že dorazí spousta lidí a závěr sezony si společně užijeme,“ dodal Petr Czudek.

14. kolo nadstavby:

BK Opava – SLUNETA Ústí nad Labem 105:87 (39:22, 62:40, 82:58)

Body: Markusson 18, Klečka 13, Zbránek 13, Slavík 13, Švandrlík 11, Kouřil 11, Gniadek 10, Šiřina 9, Jurečka 7 - Spencer 23, Joseph 19, Autrey 18, Karlovský 9, Johnson 8, Fait 5, Pecka 5. Rozhodčí: Blahout. TH: 10/11:8/8. Trojky: 13:11. Doskoky: 32:28. Fauly: 17:11. Diváci: 727.