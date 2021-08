Víc akcí bylo letos jen v Praze na Strahově. „Vloni jsme pořádali asi jedenáct republikových turnajů, letos jsme si řekli, že uděláme v každé kategorii jeden,“ uvedl David Šťastný, ředitel a trenér pořádajícího klubu Happy Sport Opava.

„Mrzí mě, že jsme na to v regionu zůstali sami, ostatní kluby se daly na cestu menších turnajků a nic alespoň pro děcka v celostátním nebo v krajském režimu nedělají,“ posteskl si s tím, že proběhlo jen pár klání v žákovských kategoriích.

David Šťastný, duše opavského beachvolejbalu.Zdroj: Deník/VLP Externista

„V Opavě turnaje pořádat chceme a děláme to s radostí. Máme dobrou partu organizátorů, jsme už sehraní a bavíme se tím,“ vyzdvihl dlouholeté spolupracovníky kolem písku. „Proč by měl tak pěkný areál ležet o víkendu ladem?“ poznamenal se smíchem.

I na pláži v Beach centru Kolofíkov kromě republikových akcí pořádají oblastní soutěže, turnaje mixů i veteránů. „U mužů míváme minimálně šestnáct dvojic, letošní maximum bylo sedmadvacet hned na prvním turnaji, kdy byli všichni natěšení, ale to bylo šílené,“ svěřil se s tím, že minimálně šestnáct dvojic hrává i oblastní turnaje žen. „To je ideální účast, mezi zápasy pak nejsou velké prodlevy,“ vysvětlil.

Plážový volejbal hrají i členové Happy Sportu od přípravek až po veterány, venku trénují už od května. „Děcka mají beach tak ráda, že když náhodou nevycházely tréninky a někdo musel jít na antuku, bylo to pro ně za trest,“ konstatoval.

Na turnaje po celém Česku letos z Opavy vyráželo pět dvojic juniorek, tři páry juniorů a po dvou v kategoriích kadetek a kadetů. „Chvilku to bylo slabší, ale teď se to zase víc rozjelo. Přibylo děcek, a to je dobře,“ potěšil Šťastného zájem o plážový volejbal.

Věnují se mu i jeho tři dcery. „Nejstarší Štěpánce se letos daří, na všech dvou a tříhvězdičkových turnajích byla nejhůř pátá a má už zajištěn postup na mistrovství republiky žen. Prostřední Vlaďka nám drží palce ze zahraničí, kde pracuje. A nejmladší Ema končí v kategorii juniorek a minulý týden na mistrovství republiky do 20 let v Brně skončila sedmá,“ potěšily ho úspěchy jeho potomků.

Zaměření Happy Sportu není jen na léto. „Za dva týdny začíná příprava v šestkovém volejbale,“ upozornil Šťastný a dodal, že v něm soutěže hraje deset družstev od mladších žáků až po juniory.

Před rokem Opava hostila český šampionát v beachvolejbale mužů a žen. „To je vždycky zlatý hřeb a bonus navíc. Dost diváků u nás chodí i na menší turnaje, ale tolik lidí, jako vloni na republice jsme nikdy neměli. Tipuji, že jich přišlo tak dvanáct set, a to jsme se už báli, že areál praskne ve švech,“ přiznal David Šťastný.

O víkendu se na stejném místě utkají o české tituly jejich mladí následovníci do 22 let. A podle ředitele turnaje se bude opět na co dívat. „Věřím, že to bude zase dobrý volejbal, dvojice v obou kategoriích jsou velmi kvalitní,“ konstatoval.

Souboje na písku začínají v sobotu v 9 a v neděli v 10 hodin.