/FOTOGALERIE/ Už osmý ročník populárního běhu Breda City Trail Opava 2023 se hlásí o slovo. Akce pro celou rodinu se uskuteční v sobotu čtyřiadvacátého června. Hlavní dění se bude soustředit u OC BREDA.

Jednotlivé tratě jsou vypsány jak pro ty nejmenší děti na 200 m, přes 600 i 1500 m a pro starší a dospělé je jsou připraveny tratě 5 a 10 km. „Naplňujeme to, co náš závod obsahuje v názvu. Startujeme v centru města Opavy a z 90 % využíváme měkké nezpevněné plochy v okolí řeky a také Stříbrného jezera. Letošní novinkou bude přeběh přes nově vybudovaný most přes řeku Opavu,“ řekl ředitel závodu Jan Krejčíř ze Sportovních Kurzů.

Levnější online registrace je na www.citytrailopava.cz otevřena do neděle 18.6. Pokud se rozhodne ještě někdo na poslední chvíli, je možné se registrovat ještě v místě závodu v pátek 23.6.

Program: 08:00 - 09:00 Prezentace - Začátečníci, Junioři A – E, 10:00 - 11:00 Prezentace - Hlavní závod Muži, Ženy, 09:30 Start závodu – Začátečníci, 09:45 Start závodu - Junioři D, E, 10:15 Start závodu - Junioři A, B, C, 11:15 Vyhlášení vítězů dětské kategorie, 12:00 Start závodu - BLACK DIAMOND DESÍTKA muži a ženy, 12:05 Start závodu - DYNAFIT PĚTKA muži a ženy, 14:00 Vyhlášení vítězů hlavních závodů. Harmonogram je pouze orientační, pořadatel si vyhrazuje právo jej změnit.