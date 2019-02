Plán jasný, urvat medaili. Opavští basketbalisté mají před sebou pohárový víkend. Na palubovce v Novém Jičíně je čekají dva zápasy Final 4 Českého poháru. Výběr trenéra Petra Czudka si to v sobotu od sedmnácti hodin rozdá o finále s Děčínem.

Trenér opavských basketbalistů Petr Czudek. | Foto: Deník / František Géla

"Před sezonou jsme věděli, že máme před sebou tři vrcholy. Ligu mistrů, pohár a domácí soutěž. Uvědomovali jsme si, že účastní v Evropě ovlivní naše výsledky v lize, to se také stalo,“ začal hovořit opavský trenér Petr Czudek. „Po úterním utkání jsme rychle zregenerovali a plně se nyní soustředíme na tento víkend a uvidíme, co z toho vznikne,“ pokračoval sedmačtyřicetiletý stratég.

O tom, že Opava bere pohár vážně svědčí i to, že v pátek bude v Novém Jičíně trénovat. „Nechceme nic ponechat náhodě, vše podřizujeme tomu, abychom byli úspěšní,“ podotkl Czudek.

Opavští si to v semifinále rozdají s Děčínem, se kterým mají v letošním ročníku zápornou bilanci. „Děčín má kvalitu, vyšli mu oba Američané,“ má na mysli Carlosona s Autreym. „Soupeře si ale nevyberete. Samozřejmě, nikdo nechce dostat Nymburk. Očekávám boj o velké energii,“ vzhlíží k sobotnímu duelu. „Věřím, že do Jičína dorazí i řada našich fanoušků, je to přece jenom kousek,“ přeje si ambiciózní trenér BK Opava.

Otázkou je, jaké hráče bude mít opavský stratég o víkendu k dispozici. Mimo je Gniadek, zdravotní problémy sužují Kvapila, Klečku a Zbránka. „Gniadek nebude určitě, u zbývajících se rozhodne v den utkání,“ osvětlil Petr Czudek.

Osobně se do Nového Jičína těší. „Tamější lidi mám rád, patří do basketbalové rodiny. Jako hráč jsem na novojičínské palubovce svedl nespočet bitev. S Opavou i Brnem jsem vyhrál proti Jičínu titul, jen s Prostějovem se nám tam nedařilo. Do Jičína se těším, určitě dojde i na nějakou tu nostalgii,“ svěřil se trenér Opavy.

Program final 4

Sobota: 14.00 Olomoucko – Nymburk, 17.00 Opava – Děčín. Neděle: 14.00 utkání o 3 místo, 17.00 finále.