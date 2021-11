Opavský tým první vzájemný souboj v Holandsku prohrál 82:87. „Bylo to zvláštní utkání. My jsme začali hrát až v posledních pěti minutách, kdy jsme domácí náskok stáhli na pět bodů,“ vzpomíná na první duel opavský kouč Petr Czudek.

Slezané zatím odehráli v pohárové soutěži čtyři zápasy, všechny prohráli. Ten domácí s lisabonskou Benficou v prodloužení. „Nechceme to mít v poháru 0:6. Hrajeme naposledy doma, cíl je jasný, a to Den Bosch porazit,“ podotkl opavský stratég. „Určitě je to hratelný soupeř. Uděláme maximum, abychom byli úspěšní,“ slíbil trenér BK Opava.

Ve středu se dá očekávat v Opavě kvalitní sport. Holanďanům jde o hodně. Mají totiž stále ještě šanci ze skupiny postoupit. „Jdeme do zápasu v nejsilnější možné sestavě. Holanďané hrají o postup, mi o první vítězství ve skupině,“ zakončil Petr Czudek.

Středeční utkání má začátek v 18 hodin.