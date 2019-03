V závěru se neskutečně třemi trojkami vrátili do zápasu, vymazali vedení hostů, dokonce šli přes ně, navíc Radovan Kouřil měl k dobru dvě šestky. Bohužel nezvládl tíhu okamžiku, neproměnil ani jednu a čtyři desetiny před koncem zajistil hostům vítězství 90:89 Američan Wright.

Začátek zápasu byl hodně divoký. Oba týmy předvedly doslova trojkovou smršť. Za domácí pálili Kvapil, Gniadek a dvakrát Zbránek. Za Středočechy se prosadil Benda s Hrubanem. Po další trojce, tentokrát Dragouna vedli domácí 17:13. A to nebylo vše, přišla další trojka, tentokrát Šiřinova – 20:13. Opava byla při chuti, další zápis z perimetru vykouzlil Klečka. Jenomže favorita tento nástup nerozhodil, začal náskok stahovat. Po šestkách Bohačíka to bylo o dva. Následně ale odpověděl trojkou Zbránek – 26:21, brzy dal dvě šestky Kouřil – 28:21. Nymburk to také zkoušel z dálky, ale Pumprlovi dvakrát po sobě nebylo přáno. První desetiminutovku vyhrála Opava 29:24.

Ve druhém hracím období Nymburk opavské vedení stáhl na bod Wrightem a tentýž hráč trojkou poslal favorita do vedení – 29:31. Avšak trojky umí i Kouřil se Šiřinou, v té chvíli už měli Slezané na kontě deset úspěšných trojkových pokusů – 35:33. Vedení Czudkův výběr dlouho neudržel, Peterka znovu převážil misky vah na stranu favorita. Opavští ale bojovali o každý balon a Nymburk měl z jejich hrou problémy. Jurečka svůj první dotyk s míčem proměnil v trojku – 42:40, zkušený křídelník přidal z otočky další dva body.

Čekalo se co přinese třetí čtvrtina. Opavští se v jejím začátku hledali, ale naštěstí i Nymburk. Po hluchém období se prosadil Jurečka, na druhé straně Wright. Vzápětí pálil z dálky Zbránek – 54:51. Jenomže během chvilky bylo vše jinak – 54:56. Domácím v této fázi přestala vycházet střelba. Nymburk si začal budovat náskok. Opava se ale dokázala nadechnout. Po trojce Švandrlíka, který chytře zakončil to bylo už jen 61:63.

Ve čtvrté desetiminutovce vedl Nymburk po trojce Kříže 68:63. Na to ještě domácí zareagovali, poté ale dal trojku Bohačík a bylo to o osm. Domácí bojovníci se stále snažili s výsledkem něco udělat, pořád byli ve hře. Kvapil šestkami upravil na 71:75. Jenomže Kříž dal trojku a zdálo se, že je rozhodnuto. Jenomže Opava hrála velký zápas, závěr zdramatizovala trojkami. Po zásahu Šiřiny svítil na ukazateli skóre stav 82:84. Drama gradovalo. Zbránek stáhl vedení Nymburka na bod. Minutu před koncem poslal Kouřil Opavu do vedení. Bohužel v závěru se od domácích odvrátilo štěstí. Za stavu 89:88, nedal Kouřil ani jednu ze šestek a hostům čtyři desetiny před koncem trefil výhru Wright.

BK Opava – Nymburk 89:90 (29:24, 48:45, 69:73)

Body: Zbránek 20, Kvapil 13, Kouřil 12, Gniadek 11, Šiřina 9, Dragoun 8, Jurečka 7, Švandrlík 5, Klečka 3, Slavík 1 – Wright 23, Kříž 16, Bohačík 12, Vyoral 10, Hruban 7, Davis 4, Peterka 4, Pumprla 2. Rozhodčí: Matějek, Karafiát, Scholze. TH: 15/20:17/21. Trojky: 16:9. Doskoky: 32:44. Fauly: 23:23. Diváci: 639.