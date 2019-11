Velkou bitvu odstartoval Šiřina košem s faulem. Svitavy kontrovaly dvěma trojkami v řadě, trefili se Marko a O´Brien a když se trefil i Prušl bylo to 3:8. K vidění byl vyrovnaný basket. Necelých čtyřicet vteřin před koncem úvodní desetiminutovky vrátil Opavským vedení Jurečka. Tuři vycházeli z dobré obrany.

Druhé hrací období začaly Svitavy dobře, hlavně díky Kovářovi daly osm bodů v řadě, na druhé straně je přibrzdil trojkou Švandrlík, tentýž hráč přidal další trojku a bylo to o bod - 24:25 a když dal trojku i Šiřina domácí vedli 27:26. Druhá polovina této pasáže hostům vůbec nevyšla. Slezané si dělali, co chtěli a šli do trháku.

Svitavy chtěly s výsledkem něco udělat. Po Markově koši s faulem vedli domácí o osm – 55:47. Následoval ale dobrý obraný zákrok Bratčenkova a hezká akce, kterou zakončoval Bujnoch po přihrávce Šiřiny. Tuři se v polovině třetí čtvrtiny přiblížili na šest bodů zásluhou Dodda a O´Brien dokonce snížil na 57:53. Slezanům nešla střelba, z krize ji vytáhl trojkou Jurečka. Stejnou mincí odpověděl Kotásek. Hosté dobře bránili Šiřinu.

Vyrovnaný basket pokračoval i ve čtvrté desetiminutovce. Opava si stále držela pětibodový odstup. Po Zbránkových šestkách vedli domácí o devět – 76:67. Tuři dál kousali, O´Brien snížil na čtyři body. Následovaly důležité šestky Dragouna. V závěru si už Slezané vítězství pohlídali a připsali si devátou výhru v sezoně.

BK Opava – Svitavy 85:79 (18:16, 49:36, 64:59)

Body: Šiřina 23, Jurečka 13, Bujnoch 11, Zbránek 10, Švandrlík 9, Bratčenkov 8, Gniadek 7, Dragoun 3, Kvapil 1 – O´Brien 18, Marko 12, Dodd a Kovář 11, Crandall a Puršl 8, Kotásek 5, Slezák 4, Jelínek 2. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Zatloukal. TH: 24/19:38/25. Trojky: 12:4. Doskoky: 39:40. Fauly: 28:23. Diváci: 1192.