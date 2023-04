Opavští vtrhli do zápasu jako uragán. Rychle vedli, na palubovce si dělali, co chtěli. Trefovali se ze všech pozic. Padalo jim to i z dálky. Za celé utkání nasázeli Slavii osmnáct trojek. Vedle jasného výsledku opavští bavili i předvedenou hrou.

„Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Předkolo se hraje na dva vítězné zápasy a nám druhé utkání v Praze nevyšlo. Stát se mohlo cokoliv,“ vydechl si opavský kouč Petr Czudek. „Těší mě, že jsme rozhodli už v první čtvrtině, když jsme získali čtyřiadvacetibodový náskok. Na začátku druhého poločasu nás trochu zlobil Radek Pumprla, který se trefoval snad ze všech pozic. Drama jsme ale nedovolili. Myslím si, že i předvedenou hrou jsme udělali našim fanouškům radost,“ podotkl šéf opavské lavičky. Opava se po porážce v Praze nenacházela v nejlepší situaci. „Nebylo to příjemné. Máme ale zkušený tým, který to zvládl. Kluci dali do hry hodně energie, a to byl základ,“ poznamenal Petr Czudek.

Čtvrtfinálová série startuje v neděli na brněnské palubovce. „Věřím, že budeme hrát s větší lehkostí. Brno je favoritem ale my se chceme porvat o postup,“ zakončil trenér BK Opava.

BK Opava - SK Slavia Praha 111:78 (35:15, 56:32, 80:56)

Body: Mokráň 23, Kvapil 16, Šiřina 14, Slavík 14, Kouřil 11, Farský 10, Jurečka 9, Carl 7, Švandrlík 7 - Pumprla Radek 21, Walton 21, Jelínek 14, Rožánek 9, Dworsky 5, Pumprla Pavel 5, Kheil 3. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Pokorný. TH: 17/22:18/25. Trojky: 18/46:8/19. Doskoky: 45:28. Fauly: 23:22. Diváci: 1180.