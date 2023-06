Celky z Opavy, Ostravy, Nového Jičína, Havířova a Příbora se představily na basketbalovém festivalu ve slezské metropoli. Akci pořádal opavský BK. Malé sportovce poctil svou návštěvou český reprezentant a hráč Atlanta Hawks Vít Krejčí.

Basketbalový turnaj v Opavě | Foto: BK Opava

Do bojů zasáhlo osm výběrů, a to: BK Opava U 12, Basket Opava 2010, BK Snakes Ostrava, BK Přelouč, BK Opava U 13, BK Nový Jičín, TJ Start Havířov a BK Příbor. Hrálo se na dvou palubovkách, a to ve víceúčelové hale a tělocvičně u Slezského FC. Z prvenství se radoval celek BK Přelouč, který ve finále zdolal BK Příbor. Slavnostní zakončení a předávaní diplomu a cen se uskutečnilo na hale za přítomnosti Vita Krejčího, hráče Atlanty Hawks, který byl v tu dobu v Opavě na tréninkovém kempu s Radkem Farským.

Na basketbal do Opavy dorazil i Vít KrejčíZdroj: BK Opava

„Chtěli jsme pro kluky uspořádat kemp, ale volný termín byl až poslední víkend před prázdninami. I tak doufám že, si to kluci užili a po prázdninách se pustí znovu do tréninku. Velké poděkování všem kteří nám pomohli turnaj uspořádat a týmům za účast,“ řekl jeden z hlavních organizátorů akce Jiří Štěpánek.