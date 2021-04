/VIDEO, FOTOGALERIE/ S velkým přehledem zvládli opavští basketbalisté druhý zápas čtvrtfinálové série s Hradcem Králové. Oproti prvnímu duelu měli navrch od samého začátku. Brzy si vytvořili slušný náskok a Královské Sokoly porazili 79:56.

BK Opava-Kralovští sokoli 79:56 Play off (2.kolo) | Foto: Deník/Petr Widenka

V hostující sestavě chyběl klíčový muž Nemanja Barac. „Je to pro nás klíčový hráč, poslední dva měsíce nás táhl. Teď ho vyřadilo svalové zranění,“ řekl trenér Hradce Lubomír Peterka. Slezané od prvních minut excelovali. Po dvaceti minutách vedli 44:25 a prakticky bylo rozhodnuto. „Včerejší utkání nás stálo hodně sil. Jsem rád, že nyní jsme byli maximálně koncentrováni. Oproti úterku jsme měli lepší reakce, jak v útoku, tak obraně. Podařilo se nám rychle odskočit a šanci tak dostali i kluci z lavičky, kteří ještě do play off nezasáhli,“ pochvaloval si trenér BK Opava Petr Czudek.