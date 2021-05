V opavské sestavě se objevil velký bojovník Filip Zbránek, opět šel přes bolest, ale byl velmi platný. Jeho tým neskutečně šlapal, rval se o každý míč. A i když se favorit dostal do trháku, dokázali se Slezané do utkání vrátit. Středočeši ale žádné velké drama nepřipustili, když na ně dolehla krize, dokázali si pomocí trojkou.

„V Nymburku jsme se drželi první poločas, pak nás domácí přejeli. Ve druhém finále jsme nechtěli dopustit, aby to bylo tak jednoznačné,“ začal o zápase hovořit opavský rozehrávač Radovan Kouřil. „Nymburk hrál výborně, ale my jsme se drželi. Dlouho jsme ho nepustili do velkého trháku. Sice jsme nakonec prohráli, ale za předvedený výkon se stydět nemusíme,“ řekl ještě.

Šestadvacetiletý rozehrávač posílil Opavu během nadstavbové části. „Chtěl jsem hrát o nejvyšší příčky, to se mi splnilo. Jsme rád, že jsem mohl pomoci ke druhému místu,“ pousmál se Kouřil. „Chtěli jsme být Nymburku důstojným soupeřem, a to si myslím, že se nám podařilo,“ poznamenal opavský trenér Petr Czudek.

Basketbalová Opava má stříbrné medaile. Titul slaví Nymburk.Zdroj: Deník/Petr Widenka

„V prvním utkání jsme vydrželi pětadvacet minut, ve druhém více. Nymburk ukázal svou velkou kvalitu. Jsem rád, že jsme nebyli jen v roli statistů. Klukům musím za předvedený výkon poděkovat,“ zakončil úspěšný kouč.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 89:108 (25:32, 41:56, 71:80)



Body: Zbránek 13, Šiřina 13, Bohačík 11, Kouřil 11, Jurečka 11, Kvapil 10, Švandrlík 8, Slavík 8, Štěpánek 3, Gniadek 1 - Prewitt 21, Palyza 18, Obasohan 16, Tůma 12, Harding 10, Dalton 9, Benda 8, Zimmerman 7, Hruban 5, Kovář 2. Rozhodčí: Matějek, Hruša, Blahout. TH: 14/22:18/27. Trojky: 15:14. Doskoky: 31:44. Fauly: 25:21. Konečný stav série: 0:2.