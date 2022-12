Opava držela s favoritem krok, ve druhém poločase rozhodl Simmons

Až do sedmnáctibodového vedení šli opavští basketbalisté v Nymburku. Bohužel na favorita to nestačilo. Středočeši využili zbytečných ztrát Opavských, vrátili se do hry a nakonec zvítězili 91:82. Diváci, kteří do haly dorazili, viděli zajímavý sport.

Opava prohrála s Nymburkem. | Foto: Deník/Petr Widenka