Opava excelovala v derby, Nové huti dala stovku

/FOTOGALERIE/ Ve velkém stylu zvládli opavští basketbalisté derby s ostravskou Novou hutí. Domácí celek před téměř třinácti stovkami diváků svého rivala doslova zašlapal do země. Opavští do zápasu dali neskutečnou energii. Soupeře zasypali patnácti trojkami a nakonec vyhráli 108:75. Nutno říci, že v derby to bylo letos poprvé.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

BK Opava - NH Ostrava | Foto: Deník/Petr Widenka