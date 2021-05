Kreativní basketbalista měl ve hře více nabídek. Zájem o jeho služby byl například v Ostravě, pro play off ho chtěl Kolín. „S Radovanem jsme se domluvili na tříleté smlouvě,“ prozradil sportovní ředitel BK Opava a trenér v jedné osobě Petr Czudek.

„Naše kreativita jde s Radovanem nahoru, což ukázalo hlavně v play off. Společně s Jakubem Šiřinou zvedají sílu naše týmu,“ podotkl kouč. Basketbalový klub z Opavy tak jasně dává najevo, že i v příští sezoně chce hrát nahoře. Nové kontrakty navíc podepsali v první vlně Jurečka s Kvapilem a během play off také Gniadek se Zbránkem. Naopak po finálové sérii se vrací do Ostravy zkušený pivot Petr Bohačík.

„Prodloužil jsem smlouvu v Ostravě o dva roky, a to ještě před odchodem do Opavy,“ prozradil pětatřicetiletý pivot. Je jasné, že Slezané budou muset tento post posílit. Ve hře je příchod i zahraničního hráče.