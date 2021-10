„Celkově se dostat do Ruska znamená hodně administrativy. Není to vůbec jednoduchá věc. Makal na tom celý náš realizační tým včetně vedení,“ začal vyprávět o ruské misi opavský trenér Petr Czudek, který sám jako hráč si v Permu zahrál.

„Po dvou letech se vracíme do pohárové Evropy. Začínáme v Permu, myslím si, že je to nejen favorit naší skupiny, ale celého FIBA Europe cupu,“ podotkl devětačtyřicetiletý sportovní ředitel a trenér BK Opava v jednom. „Nečeká nás nic jednoduchého. Kluci se ale těší, bude to pro mě změna. Důležité bude dobře si nastavit hlavy,“ dodal opavský kouč.

Perm se hrál stejně jako Opava kvalifikaci o Ligu mistrů. Nakonec nestačil na ukrajinský Prometey. „Mají kvalitní cizince a rozpočet adekvátní ruské lize. V kvalifikaci s ukrajinským soupeřem prohrávali od dvacet bodů, ve třetí čtvrtině to ale stáhli na plichtu. Ukázali, že sílu mají velkou,“ upozornil Petr Czudek.

Utkání se odehraje ve středu, se začátkem 16.30 českého času. „Hrajeme se na zimáku, kde jsem si taky zahrál. Nároďák taky hrával v Moskvě nebo Permu. Vždy tam bylo basketbalové prostředí. Uvidíme, zda budou moci od haly diváci,“ pokračoval trenér v povídání.

Opava odcestovala do Permu se zastávkou v Moskvě. Výprava čítala deset hráčů. Doma zůstala Mička, Štěpánek, Gniadek a Jurečka. „Například Martin Gniadek má stále ještě problémy s kolenem. Hned po zápase musíme přepnout na Kolín, kde jsme měli problém loni vyhrát. Hned v neděli pak vyrážíme do Holandska,“ zakončil trenér BK Opava.