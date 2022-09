„Zápas mezi domácím celkem a Breoganem jsme sledovali osobně v hale. Breogan měl pasáž, ve které vedl o deset bodů. Domácí poté vsadili na dobrou obranu a chtěli utkání zdramatizovat. Nakonec se jim ho podařilo i vyhrát, a to zaslouženě,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. Srbové španělský tým porazili 76:64. Meridian táhl litevský rozehrávač Paulius Valinskas, který zaznamenal čtrnáct bodů a k tomu přidal pět asistencí. Skvěle mu pak sekundoval o dva roky mladší Američan Trent Frazier, který zaznamenal jedenáct bodů a deset asistencí. „Bělehrad má velmi kvalitní tým, není to jen o dvou hráčích. Ve středu to taky ukázal,“ podotkl opavský stratég.

Opava absolvovala do Srbska dvanáctihodinovou cestu autobusem. „Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Na co jsme si trošku museli zvyknout, byly pozdní večerní tréninky,“ přiznal Petr Czudek. Slezané neodcestovali k zápasu v kompletním složení. „Kvůli nemoci s námi nemohl Jakub Slavík, ale připraven bude už Radek Farský, který měl problémy se zády,“ poznamenal kouč BK Opava.

V pátek večer se dá v Bělehradu očekávat bouřlivá atmosféra. „Na zápas s Breoganem až tolik diváků nepřišlo. Uvidíme, jak tomu bude v pátek večer,“ řekl trenér Czudek.

A jaké vidí šance svého týmu na postup? „Meridian je velkým favoritem. My se ale nevzdáváme, pro úspěch uděláme maximum,“ zakončil šéf opavské lavičky. Páteční duel má začátek ve 20 hodin.