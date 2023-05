/FOTOGALERIE/ Nymburk na kolenou! Opavští basketbalisté ve čtvrtém semifinálovém utkání přejeli na domácí palubovce úřadujícího mistra. Středočeši místy nevěděli, co hrát. Nešlo jim vůbec nic, propadali ve střelbě i na doskoku. Slezané před plnou halou brali vítězství 90:58 a od postupu do finále je dělí jedna výhra.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavští od samého začátku ukazovali, že si jdou pro vítězství. Padaly jim trojky, Šiřina dal dvě řadě a domácí celek se rychle dostal do pohody. „Měli jsme výborný vstup do zápasu. Kluci dali do hry od prvních minut spoustu energie,“ pochvaloval si opavský trenér Petr Czudek. Druhá čtvrtina byla v domácím podání excelentní. Favoritovi dovolili pouze jedenáct bodů. Skvěle jim šel doskok. „Je to o vůli jít za každým míčem. Hráli jsme i disciplinovaně v obraně, a to bylo důležité. Velký kus práce odvedl Dylan Carl,“ podotkl opavský kouč. „Vytvořili jsme si v poločase osmnáctibodový náskok. Věděli jsme, že Nymburk přitvrdí. Začal nás zdvojovat. My jsme ale dokázali se vším až na drobné zaváhání vyrovnat,“ poznamenal Petr Czudek. „Máme tři vítězství, finále ještě strašně blízko, ale zároveň daleko. Je to play off a musíme do každého zápasu, jako by byl tím posledním,“ zakončil spokojený kouč Opavy.

Opavské béčko selhalo v Karviné, postup se mu vzdaluje. Co řekl trenér Partyš?

„Utkání se nám nepovedlo. V prvních dvou čtvrtinách jsme nehráli, to jsme si řekli. Po přestávce jsme se zlepšili ale bylo už pozdě. Je smutné, že musíme přemlouvat hráče k tomu, aby bojovali,“ řekl po utkání nymburský kouč Ladislav Sokolovský.

Pátý zápas je na programu ve čtvrtek na nymburské palubovce.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 90:58 (28:21, 50:32, 67:46)

Body: Farský 15, Jurečka 14, Slavík 11, Carl 10, Šiřina 9, Kouřil 9, Zbránek 7, Švandrlík 6, Mokráň 5, Gniadek 4 - Kříž 11, Autrey 7, Tůma 7, Lockett 7, Váňa 6, Gilyard 5, Kovář 4, Palyza 4, Watson 3, Boeheim 2, Sehnal 2. Rozhodčí: Hruša, Blahout, Pokorný. TH: 19/21:15/27. Dvojky: 16/24:11/27. Trojky: 13/39:7/28. Doskoky: 48:28. Fauly: 25:26. Diváci: 2680. Stav série: 3:1.