Hosté už v první čtvrtině naznačili, že svou kůži neprodají lacino. Začalo jim to slušně padat z dálky. Na začátku druhého dějství dokonce vedli o jedenáct bodů. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Dobře nám fungovala obrana,“ pochvaloval si opavský kouč Petr Czudek. Brno se ale nepoložilo. Udělalo šňůru a náskok Opavských byl vymazán. V poločase vedli Opavští pouze o bod.

Vstup do druhého poločasu měli hosté luxusní. Hodně byl vidět Jakub Slavík. Opava šla znovu do dvouciferného vedení, a to nepustila. Když už se Brno chtělo přiblížit, pomohli si hosté přesnou střelou z dálky. Závěr zápasu si Opava zkušeně pohlídala a nakonec vyhrála o devatenáct bodů. Brno se ji podařilo porazit i podruhé v této sezoně. „Po celý zápas nám fungovala agresivní obrana se zónou. Hráli jsme disciplinovaně. Za celé utkání jsme vyrobili pouze sedm ztrát, což je velmi krásné číslo. Celý tým si zaslouží pochvalu,“ zdůraznil opavský trenér Petr Czudek. „Věřím, že tohle vítězství nás nakopne a bude impulzem k vítězné sérii,“ dodal.

Premiéru si v opavském týmu odbyl Dylan David Carl. „Odehrál pět minut, dal pět bodů. Na to, že šel do utkání po jednom tréninku, to bylo dobré. Věřím, že jeho výkony půjdou nahoru,“ je optimistou Petr Czudek.

Diváci viděli celkově velmi dobrý basketbal a opavský výkon byl nejlepší možnou pozvánkou na středeční duel s Olomouckem.

Basket Brno – BK Opava 76:95 (15:23, 39:40, 58:70)

Body: Chatman 20, Culpepper 14, Djuričič 10, Půlpan 7, Krakovič 7, Svoboda 5, Puršl 5, Nečas 3, Dáňa 3, Bálint 2 – Mokráň 24, Slavík 15, Kvapil 13, Kouřil 12, Zbránek 10, Šiřina 7, Švandrlík 6, Carl 5, Jurečka 3. Rozhodčí: Hruša, Vošahlík, Jeřab. TH: 16/26:7/10. Trojky: 6:14. Doskoky: 42:45. Fauly: 17:24.