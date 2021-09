Švédská posila v opavských službách, pivot Mattias Markusson odehrál velmi slušný zápas. Za necelých dvaatřicet minut si do statistik zapsal patnáct bodů, devatenáct doskoků a dvě asistence.

I v prodloužení byla k vidění byla vyrovnaná bitva. „Nymburk nakonec se štěstím vyhrál. Je to zkušený tým. Hráči jako Palyza, Harding, Hruban a Benda ho dotlačili k vítězství,“ zakončil trenér BK Opava.

„Velký kredit patří naším hráčům, za to jak zápas odpracovali, a to i včetně prodloužení,“ řekl po utkání opavský trenér Petr Czudek. „Utkání se muselo líbit, bohužel skončilo se smutným koncem pro nás,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.