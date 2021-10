„Ani přechod z váhové kategorie 73 kg, ve která zvítězil na posledním mistrovství ČR, do kategorie 81 kg mu v obhajobě zlata nikdo nedokázal zabránit. Jeho celoroční příprava tak úspěšně směřuje k plánovanému mistrovství světa v polském Krakově v roce 2022,“ řekl trenér a předseda oddílu Ondřej Libo.

Dalšími skvělými výsledky se můžou pochlubit Daniel Tatarin a Nicolas Reineke. Ti se na mistrovství republiky mužů v Olomouci dokázali prosadit mezi republikovou špičkou. Reineke nakonec obsadil sedmé místo. Výraznějšího úspěchu dosáhl Daniel Tatarin. Ten se po třech vítězných zápasech probojovat až do finálových bojů. Tam bohužel dvakrát zaváhal a zůstal tak těsně pod stupni vítězů.

„Opavští judisté patří již řadu let mezi nejúspěšnější oddíl v mládežnických kategoriích v České republice. Při přechodu z žákovských a dorosteneckých kategorií do kategorií juniorských jsou však závodníci nuceni přecházet za větším počtem sparing partnerů do středisek vrcholového sportu a proto jsme rádi, že i v takových podmínkách jsou naši kluci schopni bodovat na těch největších turnajích s absolutní českou judistickou špičkou,“ zakončil Ondřej Libo.