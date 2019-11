Opava úvodní dva duely v poháru vyhrála. Nejdříve smetla na domácí palubovce maďarský Körmed a následně se k výhře protrápila přes prodloužení ve slovinském Šenčuru. „Máme před sebou těžkého soupeře,“ poznamenal trenér Opavy Petr Czudek. „Díky našemu masérovi, který v Rakousku dlouho působil, máme Vídní detailní informace,“ těší trenéra BK Opava.

Opavský soupeř v domácí Superlize odehraných šest duelů, pouze jednou se ale radoval z vítězství, kdy zdolal Vienna Timberwolves 95:81. „Vídeň má zkušený tým, který hraje v úzké rotaci. Dokáže být hodně nepříjemný,“ podotkl Czudek.

Slezané nejedou do Rakouska v kompletním složení. „Chceme dát prostor hráčům, kteří nemají zatím velkou minutáž. I to je důvod proč s námi necestují Jakub Šiřina s Martinem Gniadkem. „Více šanci dostane na rozehrávce Lukáš Bukovjan, pohár hrajeme proto, abychom dali větší prostor mladším hráčům. Rozhodně to ale není signál, že bychom čtvrteční utkání nebrali vážně. Chceme ho vyhrát,“ zakončil Petr Czudek.