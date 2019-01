Velkou nespravedlnost může potkat opavské basketbalisty. Čtvrteční zápas s Olomouckem, který měl být kontumován, se může opakovat.

BK Opava-BK Olomoucko nedohráno | Foto: Deník / Widenka Petr

To by znamenalo, že Slezané by jeli na Hanou ke dvěma duelu jen s jednou výhrou a tím by se dostali do nevýhody.

„Olomoucko podalo protest, zatím jen telefonicky, jakmile dojde písemně, bude se to řešit. Je velká pravděpodobnost, že se utkání opakovat. Tím se dostáváme do velké nevýhody,“ řekl manažer BK Opava Dušan Štěnička.

Situaci budeme sledovat.