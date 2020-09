„Radim bude hodně chybět. Uvidíme, jak u něj bude probíhat rekonvalescence, jak rychle se vrátí. Uvažovali jsme, že přivedeme cizince, ale tady by to bylo vzhledem ke covidové situaci riziko,“ prohlásil opavský trenér Petr Czudek. „Rozhodli jsme se pro variantu s mladými hráči. Až v případě, kdybychom nezachytili vstup do sezony, tak budeme muset sáhnout k posílení,“ řekl Czudek. A posily? V Opavě tradičně dostávají šanci mladí. Z ostravských Snakes přišli Robenek s Mičkou.

„Los máme na úvod vcelku těžký, první zápasy nás hned pořádně otestuje,“ uvedl trenér. Opava začne v Ústí nad Labem, poté přivítá Svitavy a pojede do Kolína. V přípravě odehrála Opava sedm zápasů, šest z nich vyhrála. „Je vidět, že nám chybí herní praxe. Hlavně mladí hráči musí nabrat sebevědomí,“ všiml si Czudek. „V generálce proti Spišské Nové Vsi jsme odehráli dobrý první poločas, ten druhý měl ale v našem podání hluchá místa. Dělali jsme individuální chyby, těch se musíme vyvarovat,“ zdůraznil šéf opavské lavičky, podle kterého bude letošní ročník vyrovnaný. „Nymburk bude pořád Nymburk, Svitavy vypadají dle soupisky budou hodně silné. Pak se to bude mlít. V lize není vyloženě slabý tým. Očekávám hodně překvapivých výsledků,“ nechal se slyšet kouč BK Opava. A s jakým cílem jde jeho tým do sezony? „Cílem je hrát play-off. Doma musíme vyhrávat a dělat radost fanouškům, tak aby z haly odcházeli spokojeni,“ uzavřel Petr Czudek. Vedle domácí ligy a poháru budou Opavští startovat i v Alpe Adria Cupu.

OSTRAVA NA UZAVŘENÍ LIGY SPOLÉHAT NECHCE

V Ostravě by si rádi zahráli play-off, zásadní je ale pro klub záchrana. Také proto, že tým před sezonou nikdo z českých hráčů neposílil. Kabinu navíc opustili všichni tři cizinci. „Čeští hráči na trhu nejsou. Těch několik, kteří změnili dres, šli do klubu, kde dostanou více peněz. Přemýšleli jsme, jak tým doplnit, ale než získat hráče, kteří nedosahují top kvality, rozhodli jsme se dát šanci našim hráčům,“ řekl trenér Ostravy Peter Bálint. „Budeme pracovat s tím, co máme, a pokusíme se tým doplnit dvěma cizinci. V přípravě bylo patrné, že pokud budeme chtít být konkurenceschopní, tak to asi bez nich nepůjde,“ narážel Bálint na fakt, že v přípravě vyhrálo mužstvo pouze dvakrát, a to proti prvoligovým celkům Zlína a Opolska.

„Neumím říct, zda play-off, nebo záchrana. Věřím že budeme o něco výše než loni. Máme šest hráčů mladších dvaceti let. „Snažím se být trpělivý, i když někdy je to už hodně složité. Musí si to odehrát a věřím, že přijde čas, kdy budou náš tým táhnout, až Petr Bohačík odejde do basketbalového důchodu, což nebude snad tak v brzy,“ pokračoval Bálint. Do nového ročníku vstoupí Nová huť v sobotu od 17.30 hodin, kdy v domácí hale Tatran změří síly s Hradcem Králové. „Jsem přesvědčen, že značka Nová huť je nesmrtelná. Jsme klub, který nikdy nespadl z ligy a pevně věřím, že se nám to podaří udržet,“ řekl majitel ostravského klubu Tomáš Vrátný.

Letos je reálné, že by se liga uzavřela a nikdo tak nesestupoval. To by nahrávalo Ostravě do karet. „Ale i kdyby se nepadalo, tak musíme hrát důstojnou roli. Prohrávat každý zápas o dvacet bodů, to nikoho nebaví. Motivace musí být a motivací je výhra,“ uzavřel kouč NH Ostrava Peter Bálint.

BK Opava

6 Radim Klečka rozehrávač 189 cm 1990

7 Lukáš Bukovjan rozehrávač 185 cm 1998

8 Jan Švandrlík křídlo 201 cm 1994

9 Filip Zbránek křídlo 196 cm 1990

12 Miroslav Kvapil pivot 202 cm 1993

14 Martin Gniadek pivot 203 cm 1990

17 Matouš Kurečka rozehrávař 192 cm 2000

20 Jiří Štěpánek křídlo 201 cm 1998

21 Adam Robenek pivot 199 cm 2000

23 Luděk Jurečka křídlo 198 cm 1983

24 Jakub Šiřina rozehrávač 186 cm 1987

33 Jakub Slavík křídlo 199 cm 1999

78 Jan Mička pivot 201 cm 2002

Trenérský tým: Petr Czudek (trenér), Kryštof Vlček (asistent trenéra).

NH Ostrava

1 Adam Šiška rozehrávač 184 cm 2002

4 Martin Nábělek rozehrávač 176 cm 1998

7 Filip Šmíd křídlo/pivot 196 cm 1992

9 Radek Pumprla křídlo 193 cm 1995

10 Matěj Snopek křídlo 195 cm 2000

13 Kevin Týml křídlo 195 cm 2001

16 Tomáš Havlík křídlo 191 cm 1999

17 Petr Bohačík pivot 205 cm 1985

18 Štěpán Svoboda křídlo 191 cm 2000

21 Dominik Heinzl pivot 203 cm 1995

24 Dominik Lukáč křídlo 193 cm 2001

33 Juraj Páleník křídlo 199 cm 2000

Trenérský tým: Peter Bálint (hlavní trenér), Tomáš Bartošek (asistent trenéra), Adam Choleva (asistent trenéra).

Liga využije videorozhodčí

Nejvyšší domácí basketbalová soutěž mužů Kooperativa NBL bude od nové sezony ve všech zápasech využívat systém videorozhodčího pro posouzení sporných situací. Pro Instant Replay System (IRS) bude ve všech 12 halách k dispozici sedm kamer, pět nově nainstalovaných přibylo ke dvěma, které snímají přenos pro portál TVCOM. Náklady na pořízení systému včetně pěti nových kamer do každé haly vyšly podle tiskové zprávy České basketbalové federace na více než sedm milionů korun. „Asociace ligových klubů i celá NBL si od zavedení IRS slibují zpřesnění některých výroků, protože basket je velice rychlá hra a nejlepší basketbalové soutěže už video využívají,“ uvedl generální manažer Děčína Lukáš Houser, kterého klubová asociace vybrala za koordinátora projekt