Opava na nohou, dorazí Znojmo. Fanoušci se těší na kotel i grilované klobásy

Tomáš Chalupa Sportovní redaktor

/FOTOGALERIE/ Na hokejisty opavského Slezanu čeká v sobotu velký zápas. Do slezské metropole totiž dorazí Znojmo, tedy největší aspirant na postup do Chance ligy. Opavští se zuby nehty drží na pozicích zajišťujících postup do play-off, obrat favorita by se jim tedy náramně hodilo. Pomoci by jim k tomu měla početná enkláva fanoušků, kteří se chystají vytvořit hlasitý kotel.

Opava hostí v sobotu Znojmo. Spoléhá na podporu fanoušků. | Foto: Deník/Petr Widenka