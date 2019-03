„Naše výkony připomínají houpačku. Máme za sebou dvě porážky a teď bychom měli zvítězit,“ poznamenal manažer opavského týmu Dušan Štěnička.

„Rádi bychom, aby do haly přišlo co nejvíce lidí. Doma nám fanoušci vždy dokážou vytvořit skvělé prostředí. Navíc v sobotu se dá očekávat dobrý zápas,“ zve do haly diváky opavský manažer.

V sestavě Slezanů by neměl chybět kapitán Petr Czudek, kterého na Folimanku nepustila střevní chřipka. „Do zápasu jdeme v kompletním složení, tedy i s Petrem,“ potvrdil radostnou zprávu z opavského tábora trenér David Klapetek.

„Prostějov je jasným favoritem. Individuální hráčské kvality hovoří v jeho prospěch,“ řekl k blížícímu se utkání Klapetek a dodal: „Pokud podáme dobrý kolektivní výkon, budeme mít chuť a vůli, můžeme uspět.“

Zápas v opavské víceúčelové hale začíná v 17 hodin.

Znám je už i termín zápasu Českého poháru. Opavští se v něm na domácí palubovce utkají čtvrtého března od 17.30 s Novým Jičínem.