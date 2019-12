Odveta opavským basketbalistům vyšla. Ve svém čtvrtém vystoupení v Alpe Adria cupu porazili na domácí palubovce Vídeň 101:69 a vyhoupli se od čela skupiny C.

BK Opava - Vídeň. | Foto: Petr Widenka

„Vídeň má zkušený tým, v první čtvrtině ji to padalo z dálky, my jsme byli nekoncentrovaní a mysleli jsme si, že to půjde samo, ale nešlo,“ řekl na úvod asistent opavského trenéra Kryštof Vlček.