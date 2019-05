Opavským nevyšla první čtvrtině, domácí šli do trháku, ovšem přišla druhá desetiminutovka, ve kterém Slezané výsledek otočili.

„Zápas se vyvíjel pro nás dobře, jenomže druhá čtvrtina nám nevyšla v obraně,“ pronesl trenér Děčína Tomáš Grepl. Čekalo se, co přinese druhý poločas. Bohužel ten Opavě nevyšel střelecky. Ve třetí čtvrtce dali pouze osm bodů. Válečníci si vedení vzít nechali a bouřlivé atmosféře dokráčeli k postupu.

„O osudu rozhodl druhý poločas. Byli jsme střelecky impotentní. Děčín vyhrál zaslouženě a jde dál,“ uznal opavský kapitán Jakub Šiřina. „Z našeho dobývání děčínské tvrze jsme měli ve čtvrtém utkání nejmenší šanci na úspěch. Porážka bolí, sezona pro nás končí neúspěchem,“ přiznal trenér Opavy Petr Czudek.

„Celkově byla celá série hodná play off. Byl to boj, nechyběly emoce, rozhodovalo se v sedmém zápase. Děčínu pomohla zlepšená forma z nadstavby, kdy si vybojoval výhodu domácího prostředí, a to rozhodlo,“ pokračoval opavský kouč. Jakub Šiřina jeho slova doplnil: „Pro diváky i hráče výborný série. Jak Děčín tak nás může posunout dál.“

Děčínský stratég ještě závěrem smekl před Opavou klobouk: „Opava má u mě velký kredit. Hraje s českými hráči. Obstála i v Lize mistrů. Třeba v německém Bonnu získala velký respekt. V Německu nechápali, že jde tuto soutěž hrát bez cizinců.“

BK Děčín – BK Opava 79:62 (22:15, 38:39, 53:47)

Body: Autrey 22, Krakovič 13, Carlson, Šiška po 11, Pomikálek 9, Landa 6, Feštr 5, Ježek 2 – Bujnoch 13, Zbránek, Gniadek, Šiřina po 10, Dragoun, Klečka, Švandrlík po 5, Jurečka 3. Rozhodčí: Hruša, Matějek, Hošek. TH: 12/19:13/19. Trojky: 9:9. Doskoky: 40:36. Fauly: 20:22. Diváci:1100. Konečný stav série: 3:2.