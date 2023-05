/AKTUALIZOVNÁ FOTOGALERIE/ Favorizovaný Nymburk opět na kolenou. Opavští basketbalisté před více než třemi tisícovkami fanoušků skalpovali podruhé v řadě úřadujícího mistra. Středočeši dlouho vedli. Opavští si rozhodující úder nachystali na čtvrtou čtvrtinu, ve které šli do devítibodového vedení. V elektrizující atmosféře vyhráli 84:77.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk | Foto: Deník/Petr Widenka

Nymburk nezačal špatně. V jednu chvíli vedl dvouciferným rozdílem. „Nymburk ukázal, že má velkou kvalitu. Přijel plně koncentrovaný. My jsme trošku zaspali v první čtvrtině. Byli jsme málo agresivní, ztráceli jsme balóny a vyráběli ztráty,“ začal utkání hodnotit opavský trenér Petr Czudek. „Naštěstí ve druhé čtvrtině jsme se dokázali do utkání vrátit. Následující tři čtvrtiny jsme vyhráli. Důležité bylo, že jsme přitvrdili v obraně. Nemohli jsme se dlouho trefit z dálky, o to je tohle vítězství cennější,“ pochvaloval si opavský stratég.

Nervy drásající bitvu rozhodli Opavští v závěru. Důležité trojky zapsali Kouřil, Švandrlík a Šiřina. „Nebylo to lehké, musíme respektovat obranu soupeře. Jak se říká, štěstí přeje připraveným a my jsme připravení byli,“ pousmál se Petr Czudek.

„Dali jsme do hry spoustu energie, klukům nemohu nic vytknout. Nešel nám doskok. Opava měla osmnáct útočných doskoků a to je moc. Navíc ji šly skvěle šestky. Musíme se zvednout a v pondělí vyhrát,“ komentoval zápas kouč Nymburku Ladislav Sokolovský. Pondělní zápas začíná v 18 hodin.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 84:77 (18:27, 42:46, 67:67)

Body: Šiřina 17, Zbránek 16, Švandrlík 13, Mokráň 12, Gniadek 8, Carl 6, Kouřil 6, Slavik 4, Jurečka 2 - Kříž 14, Lockett 12, Autrey 12, Kovář 11, Sehnal 10, Benda 9, Watson 5, Palyza 3, Boeheim 1. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Scholze. TH: 27/28:14/21. Dvojky: 21/37:18/31. Trojky: 5/27:9/32. Doskoky: 47:30. Fauly: 25:27. Diváci: 3028.