Do čtvrtého semifinálového zápasu už nezasáhl Filip Zbránek, sledoval ho pouze v civilu. „Mám problémy s kotníkem. Třetí zápas jsem hrál s velkými bolestmi. Dál už to nešlo,“ vysvětloval důvod své absence.

Středočeši měli od prvních minut navrch a opět šli do trháku. Ve druhé desetiminutovce už vedli od třináct bodů. Slezané se ale zvedli. Během chvilky náskok vymazali a v jednu chvíli prohrávali pouze o bod. Jenomže pak si vzal slovo Torreborre. Vše započal trojkou a do šaten se šlo za stavu 47:38.

Na začátku druhého poločasu sice Gniadek zapsal trojku, to bylo ale vše. Bohačík byl v šestkách úspěšný jen jednou a následně se hra Slezanů sesypala jako domeček z karet. Během chvilky to bylo o dvacet a bylo rozhodnuto. „Cítíme velké zklamání,“ hlesl opavský trenér Petr Czudek.

Rozhovor s Jakubem Slavíkem

Zdroj: Youtube

„Po čtvrteční střelecké hrůze jsem věřil, že se nám v pátek bude dařit lépe. Bohužel opět jsme se trápili,“ povzdechl si Czudek. „Klukům nemohu upřít snahu, ale nešlo nám to a Kolín se dostal do pohody. Nevyšel nám vstup do třetí čtvrtiny, domácí šli do trháku a výsledek si pohlídali. Nedá se nic dělat, musíme dobře zregenerovat a připravit se na pondělí,“ dodal Petr Czudek.

Kooperativa NBL - 4. semifinále:

Kolín – Opava 108:84 (24:17, 47:38, 75:57)

Body: Číž 23, Pekárek 19, Petráš 14, Wallace 12, Skinner 11, Jelínek 10, Torreborre 7, Dlugoš 5, Novotný 4, Merta 2, Machač 1 – Šiřina 22, P. Bohačík 12, Jurečka, Kouřil a Švandrlík po 10, Bukovjan, Gniadek a Kvapil po 5, Slavík 4, Mička 1. Rozhodčí: Baloun, Blahout, Salvetr. TH: 26/23 – 28/19. Trojky: 9:7. Doskoky: 47:41. Fauly: 22:25. Diváci: 63 (omezený počet). Stav série: 2:2.