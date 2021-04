Basketbalisté Opavy nezvládli čtvrteční zápas skupiny A1. Na palubovce dobře hrajícího Brno prohráli 90:74. Do zápasu nastoupila i čerstvá posila Slezanů Radovan Kouřil, který byl nakonec s třiadvaceti body nejlepším střelcem zápasu.

Radovan Kouřil odehrál dobrý zápas | Foto: Deník/František Géla

Opavský celek už v prvním poločase nabral jedenáctibodové manko. To ale dokázal vymazat. Po přestávce střílel Gniadek z perimetru. Jeho pokus se ale vykroutil z obroučky ven a domácí z následné akce skórovali, tento moment jako by vzal hostům vítr z plachet. To už bylo v době, kdy pivoti Slezanů měli problémy s fauly. Jihomoravané si začali budovat náskok, který už nepustili. „Brno hrají doma agresivně. Nedokázali jsme se s tím vypořádat. Nechali jsme se strhnout v útoku a ten nebyl z naší strany organizovaný,“ hledal příčiny čtvrteční porážky opavský kouč Petr Czudek. „Nešel nám útočný doskok a velký problém nám dělal rychlý protiútok Brna,“ pokračoval šéf opavské lavičky. „Nedokázali jsme si ničím pomoci, a to ani zónou,“ dodal.