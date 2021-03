Opavský tým nastoupil do zápasu bez jedné ze svých velkých opor, a to pivota Martina Gniadka. „Martin se bohužel zranil. Momentálně s jeho službami počítat nemůžeme. Uvidíme, jak se bude jeho zdravotní stav vyvíjet. Každopádně nechceme nic uspěchat,“ řekl úvodem asistent opavského trenéra Kryštof Vlček.

Slezané začali v Kolíně dobře, skóre otevřel trojkou Slavík, kterého brzy napodobil Šiřina. Opavští si drželi menší náskok. Domácí kouč Sodoma poslal do hry Petráše, jenž začal řídit dění pod oběma koši. Jeho doskok platil a když se rozstřílel Číž, bylo s opavským výběrem zle. „Měli jsme slušný vstup do zápasu, dařila se nám střelba. Do pohody se rychle dostal Kuba Šiřina,“ poznamenal Vlček „Domácí pak ale dali těžké střely, začali mít převahu na doskoku. Nám naopak úplně odešla střelba. Navíc nikdo nebyl schopen se přidat k Šiřinovi,“ posteskl si Kryštof Vlček a dodal: „Před utkáním upozorňoval Petr Czudek na to, že rozhodující bude doskok. To se také stalo. Byli jsme dobře připraven, bohužel to nevyšlo. Nám to nepadalo, domácí ano. Takový je už sport.“

BC Geosan Kolín – BK Opava 85:68 (21:13, 45:28, 65:46)

Body: Číž 29, Skinner 19, Křivánek 9, Machač, Novotný, Petráš po 7, Jelínek 4, Wallace 3 - Šiřina 19, Bohačík 11, Zbránek 7, Švandrlík 6, Jurečka, Slavík, Štěpánek po 5, Kvapil 4, Bukovjan Páleník po 3. Rozhodčí:Baloun, Scholze, Záruba. TH: 11/8:10/6. Trojky: 13:12. Doskoky: 48:34. Fauly: 12:18.