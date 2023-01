„Měli jsme hrůzostrašný začátek. Rychle jsme prohrávali 0:10,“ ohlížel se za utkáním opavský trenér Petr Czudek. „Dělali jsme hloupé chyby, které soupeř trestal. My jsme v prvním poločase hráli hodně špatně, a to se promítlo i do výsledku,“ podoktl trenér BK Opava.

Po přestávce šli Severočeši ještě do většího trháku. Nicméně Opava to nezabalila, bojovala o každý balon a utkání nakonec pořádně zdramatizovala. „Agresivní hrou jsme se dostali zpátky do zápasu. Jenomže opět jsme se nevyvarovali stupidních chyb. Dělali jsme hloupé fauly, dělali jsme zbytečné ztráty, a to nás stálo zápas,“ povzdechl si Petr Czudek. „Naše chyby se pořád opakují. Před středečním pohárovým zápasem jsme Ústí posadili na koně,“ zakončil šéf opavské lavičky.

Ústí nad Labem – BK Opava (26:18, 48:35, 65:59)

Body: Švejcar 26, Johnson 16, Martin 15, Pecka 15, Hicks 9, Karlovský 6, Nábělek 5 –Farský 18, Kvapil 16, Kouřil 11, Carl 11, Mokráň 10, Šiřina 8, Slavík 7, Mička 4, Zbránek 3. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Perlík. TH: 27/34:22/27. Trojky: 7:8. Doskoky: 48:53. Fauly: 22:25. Diváci: 1040.