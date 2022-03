Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl v Opavě na svou roli, přiznal Dragoun

V samotném utkání nezačali Slezané špatně, v úvodu vedli. „Domácím to začalo následně padat. Trefovali se všichni hráči, a to z každých pozic. Naopak my vůbec. Ztratili jsme koncentraci,“ poznamenal asistent trenéra Petra Czudka.

V jednu chvíli vedla Sluneta už o jednatřicet bodů. Opavští ale zápas nezabalili a ve čtvrté části začali mocně stahovat. „Za to kluci zaslouží pochvalu. Otočit výsledek se nám ale nepodařilo,“ zakončil Kryštof Vlček.

Sluneta Ústí nad Labem – BK Opava 85:78 (27:21, 50:34, 75:48)

Body: Spencer 14, Švejcar 13, Pecka 12, Joseph 11, Johnson, Autrey po 10, Fait 9, Karlovský 4, Haiblik 2 – Markusson, Kouřil po 17, Gniadek 12, Jurečka 9, Zbránek 6, Dragoun, Švandrlík po 5, Šiřina 3, Mička, Kvapil po 2. Rozhodčí: Hruša, Vošáhlík, Vávrová. TH: 9/11:8/13. Trojky: 8:8. Doskoky: 43:48. Fauly: 16:15. Diváci: 515.