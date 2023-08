/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další beach volejbalový svátek hostila Opava. Na písku v Kateřinkách a Kylešovicích proběhl Český pohár mužů a ženy. Do akce se zapojily i opavské páry. Nejlépe si vedla Štěpánka Šťastná, která se svou parťačkou Markétou Starou braly bronz.

Český pohár v Opavě | Video: Petr Widenka

Ženskou kategorii ovládla dvojice z hlavního města, a to Magdaléna Dostálová s Andreou Lorenzovou. Stříbro letělo na Slovensko díky páru Lubica Šipošová – Martina Tereňová.

Nováček z Kravař opět vyhrál, trefili se ligisté Zapalač s Halaškou

Mezi muži byli nejlepší Matyáš Ježek s Adamem Waberem, kteří ve finále zdolali Františka Knoblocha a Lukáše Kittela 2:1 (-20, 11, 12). Třetí místo obsadili Tadeáš Trousil s Kryštofem Němcem.

„Máme za sebou povedený víkend. I když do Opavy tentokrát nepřijela absolutní špička, tak se bylo na co dívat,“ pochvaloval si hlavní organizátor podniku David Šťastný. Radost mu udělala jeho dcera Štěpánka. „Podruhé se letos dostala na bednu. Je to pro nás relativně milé překvapení. Holky hrály opravdu dobře. Neměla by jím utéct republika,“ pochválil svou dceru a její parťačku. „Navíc měla mi Ema, bohužel její parťačka už začala přípravu na šestkový volejbal, tak do Opavy nedorazila,“ dodal David Šťastný.

Poslední akcí letošní větší akcí na opavském písku bude na konci prázdnin republikový šampionát hráčů a hráček do dvaadvaceti let.