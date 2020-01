Slezanům šel útočný doskok. Martin Gniadek se blýskl čtyřiadvaceti body, Jakub Šiřina si přispal deset asistencí. Trenér Czudek nenasadil do základní pětky překvapivě Jakuba Šiřinu, nicméně jeho tým měl dobrý vstup, šel do vedení 15:7.

"Zachytili jsme nápor Pardubic, to bylo důležité. Navíc kluci plnili na palubovce vše, co jsme si řekli," pochvaloval si opavský kouč Petr Czudek. První čtvrtina přinesla nerozhodný výsledek, druhá patřila hostům. "Pracovali jsme dobře v obraně. Bylo to z naší strany disciplinované. Vycházel nám útočný doskok,“ pokračoval šéf opavské lavičky. „Vycházeli nám sudé čtvrtky, s výkonem jsem spokojen," řekl ještě Czudek.

"Za vítězství jsme rádi, to z Pardubic má vždy hodnotu. Konečně ani naše hra nebyla špatná. Snad již máme náš výpadek za sebou," pousmál se opavský křídelník Václav Bujnoch. "Vycházel nám výborně útočný doskok a soupeře jsme předčili v bojovnosti. Nyní už musíme přepnout na Brno. Budeme sice favorité, ale nesmíme je podcenit. Zvedají se," zakončil autor opavských devíti bodů.

Pardubice – BK Opava 73:87 (19:19, 33:47, 51:60)

Body: Půlpán 19, Vyoral 18, Pavlović a Slanina 10, Švrdlík 8, Kohout 5, Svoboda 3 - Gniadek 24, Klečka 15, Jurečka 14, Šiřina 13, Bujnoch 9, Švandrlík a Zbránek 5, Dragoun 2. Rozhodčí: Vyklický, Kučírek, Záruba. TH: 19/9:15/11. Trojky: 8:12. Doskoky: 34:49. Fauly: 17:18. Diváci: 1101.