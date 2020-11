I s novou posilou, křídelníkem Jurajem Páleníkem se opavští basketbalisté představili v Děčíně. Vyrovnaný duel s domácími Válečníky rozhodli ve druhém poločase. Výběr trenéra Petra Czudka vyhrál 77:68.

Opavští basketbalisté mají další výhru | Foto: Petr Widenka

„Pro Děčín to byl čtvrtý, pro nás třetí zápas v řadě. Před výkonem obou týmů smekám,“ začal zápas hodnotit opavský trenér Petr Czudek. „My jsme špatně do zápasu vstoupili. Prohrávali jsme 9:0, naštěstí jsme na to dokázali zareagovat. Štvalo mě, že jsme byli pasivní na útočném doskoku,“ pokračoval šéf opavské lavičky. V poločase vedli Válečníci 44:38.