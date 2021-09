„Minulou sezonu jsme odehráli celou bez diváků, už se těším na plné tribuny. Když jsem si získával informace o Opavě, ve spojení s ní bylo napsáno žluté peklo. Chci ho zažít, co nejdříve. Už se moc těším na první domácí zápas,“ nechal se slyšet 221 cm vysoký Švéd.

Zdroj: Youtube

Slezané své fanoušky navnadili ve středu v Nymburku. U řeky Labe sice prohráli, ale nutno říci, že po velkém boji. Favorit zlomil totiž zápas až v prodloužení. „Po utkání jsme byli smutní. Od toho, abychom loupili, jsme byli opravdu blízko,“ poznamenal trenér BK Opava Petr Czudek. „V pátek na tréninku jsme hodili Nymburk definitivně za hlavy. Na sobotu se těším, přejeme si, aby přišlo co nejvíce diváků a my je odměníme kvalitním sportem,“ řekl opavský trenér.

Hanáci mají za sebou dvě kola. Porazili nováčka z Jindřichova Hradce a prohráli s Kolínem. Mezi klíčové hráče týmu patří Wiggins, Halada, Carpenter, Feštr a Vučkovič. „Jdeme do zápasu v roli favorita. Čeká nás nově složený tým, a to včetně trenéra. V přípravě jsme je sice porazili, ale to nic neznamená,“ drží se při zemi šéf opavské lavičky. Sobotní duel začíná v 18 hodin.