„Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát a postup tak máme ve svých rukou,“ řekl Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. Opava šla do zápasu po dvou porážkách v lize. „Na našem týmu byla vidět hladovost. Kluci nechtějí v Evropě skončit, udělali proto maximum. Navíc doma jsme dvakrát prohráli. Motivace byla obrovská,“ pochvaloval si opavský asistent. Domácí tým si vytvořil už v první čtvrtině sedmibodové vedení. „Od začátku zápasu jsme hráli ve velké rotaci, to byl jeden z rozhodujících faktorů. Navíc do druhého poločasu naskočil ještě Larry Jurečka, který nám svými zkušenostmi a body hodně pomohl,“ podotkl Vlček.