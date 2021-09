Jsou ve finále! Opavští basketbalisté zvládli s velkým přehledem semifinálový duel Federálního poháru. Na palubovce v Lučenci porazili Děčín 103:75 a katapultovali se do finále.

Opava v semifinále porazila Děčín | Foto: Petr Kivorchian

„Ani jeden z týmů nenastoupil do zápasu kompletní. Děčínu chyběli Šiška s se Svobodou, a to byla pro soupeře citelná ztráta,“ začal utkání hodnotit Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „V prvním poločase nás držel Mattias Markusson, který dělal Děčínu velké problémy,“ pokračoval jeden z opavských trenérů. „Po přestávce se nám podařilo náskok navyšovat, a to i přesto, že nám nešla tolik střelba z dálky. Své hodnoty si držel v této disciplíně jen Martin Gniadek. Dobře jsme rozložili minuty. Teď nás čeká finále, které chceme zvládnout,“ zakončil Vlček.