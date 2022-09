„Na obou týmech bylo vidět, že je to pro ně třetí zápas ve třech dnech. Soupeř ve druhém poločase nasadil do hry i hráče, kteří toho moc nenahráli. My jsme toho využili a vyhráli. Za týden nás čeká účast ve finálové skupině,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. V Levicích opavský výběr narazí na domácí celek, Lučenec a Komárno. „Za postup jsme rádi. Federální pohár bereme jako přípravu na kvalifikaci o Ligu mistrů,“ pokračoval zkušený kouč.