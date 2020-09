Basketbalisté Opavy míří do finále Memoriálu Vladimíra Jasenčáka. Slezané sice nepodali dobrý výkon, ale na polský výběr Lancutu to stačilo. Svěřenci trenéra Petra Czudka zítra budou hrát o zlato. Stačí jim k tomu porazit domácí Rytíře.

Opava porazila Poláky | Foto: BK Spišská Nová Ves

„Zápas měl opačný průběh než včera,“ začal utkání hodnotit asistent Petra Czudka Kryštof Vlček. „Rychle jsme po úspěšných trojkách vedli, ale to nám dlouho nevydrželo. Po prostřídaní jsme nabrali jedenáctibodové manko,“ pokračovala pravá ruka Petra Czudka. Do utkání nenaskočili Martin Gniadek s Filipem Zbránkem. „Celý zápas nás trápily ztráty. V posledních dvou minutách dal dvě trojky Švandrlík a znovu jsme vedli. Z venku se opět dařilo Jurečkovi, a Šiřina který měl odehrát jen pár aktivních minut nakonec odehrál přes dvacet minut, protože bez něj to bylo často nekoukatelné,“ zakončil Kryštof Vlček.