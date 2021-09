Opava nakonec zápas dotáhla do vítězného konce. „Jsme rádi, že se nám podařilo pohár vyhrát. Navíc Mattias Markusson byl vyhlášen nejlepším hráčem celého poháru,“ uzavřel Kryštof Vlček.

Ve druhém poločase už Opava kontrolovala hru. Velké utkání hrál Martin Gniadek. „Martas si zápas vyloženě užíval. Stejně jako Luďku Jurečkovi mu to slušně padalo z dálky,“ pousmál se Vlček.

Basketbalisté ze Spišské Nové Vsi vstoupili do utkání dobře. „Velké problémy nám ze začátku dělala zkušená základní pětka soupeře. Slovenský tým s námi docela v první čtvrtině cvičil,“ přiznal Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „V další fázi utkání jsme si pomohli střelbou z dálky a taky naše širší rotace byla důležitá,“ podotl Czudkův asistent.

