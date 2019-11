Basketbalovou Opavu už dnes čeká další utkání Kooperativa NBL. Slezané, kterým patří v tabulce druhé místo se v rámci předehrávky třináctého kola představí v Hradci Králové.

Petr Czudek - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

„Máme nyní program nahuštěný, ale musíme to zvládnout. V Hradci chceme vyhrát, tak ať pátek jedeme do Prostějova naladěni na vítězné vlně,“ řekl trenér BK Opava Petr Czudek. „Hradec patří k týmům ze suterénu tabulky, nicméně vyhrál v Ostravě. My chceme uspět a prodloužit vítěznou sérii. Dobře si ale uvědomujeme, že nám vítězství nikdo nedá dárkem.