V první čtvrtině drželi domácí s Pardubicemi ještě krok. Od druhé desetiminutovky se ale jejích hra sesypala jako domeček z karet. Od druhého poločasu pak existovalo na palubovce jen hostující mužstvo. „Na palubovce byl pouze jeden tým, a to Pardubice,“ konstatoval po zápase zklamaný kouč Opavy Petr Czudek. „Od prvních minut jsme táhli za kratší konec provazu. Bohužel s takovým výkonem nemůžeme počítat, že nějaké utkání v první osmičce vyhrajeme. Jsem zklamaný, omlouvám se fanoušků, takhle bychom jsme se nechtěli prezentovat,“ poznamenal šéf opavské lavičky a dodal: „Musíme se dát do kupy, je to na zamyšlenou, každý by si měl zamést před vlastním prahem.“