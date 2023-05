/FOTOGALERIE/ První mečbol opavští basketbalisté nevyužili. V pátém semifinálovém utkání nedokázali zastavit s velkou energií hrající Nymburk. I když jim dlouho nešla střelba z dálky, drželi s favoritem krok. V čtvrté čtvrtině dokonce stáhli vedení Středočechů na osm bodů. Více jim ale Sokolovského výběr nedovolil. Nymburk vyhrál 90:70.

Nymburk - BK Opava 90:70. | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

„Věděli jsme, jak bude Nymburk hrát. Očekávali jsme, že do zápasu vstoupí agresivní hrou a bude hrát rychle. To se potvrdilo. Sice jsme si to před utkáním řekli, na palubovce jsme ale na to nedokázali zareagovat,“ řekl po zápase opavský kouč Petr Czudek. „Nymburk měl sedmnáct útočných doskoků, a to je moc,“ pokračoval trenér BK Opava. „I přesto jsme drželi s domácími krok. Bohužel měli jsme otevřené střely, které jsme nedali,“ povzdechl si Petr Czudek a dodal: „Je třeba brát v potaz, že hraje první se sedmým. Sílu Nymburku respektujeme. Série se vrací do Opavy. Věříme v pomoc našich skvělých fanoušků.“

V sobotu na sebe oba týmy narazí ve slezské metropoli. „Je to série. Nymburk doma vyhrál, my jsme první mečbol nevyužili. Věřím, že stejně jako proti Brnu rozhodneme v šestém domácím duelu,“ řekl opavský křídelník Radek Farský.

ERA Basketball Nymburk - BK Opava 90:70 (20:16, 45:32, 63:53)

Body: Sehnal 20, Watson 18, Lockett 11, Autrey 9, Boeheim 8, Kříž 7, Tůma 7, Palyza 6, Kovář 3, Váňa 1 - Šiřina 10, Slavík 10, Zbránek 9, Farský 8, Jurečka 8, Mokráň 8, Švandrlík 5, Mička 5, Gniadek 3, Carl 2, Kouřil 2. Rozhodčí: Baloun, Matějek, Kučírek. TH: 22/35:26/39. Dvojky: 19/41:10/24. Trojky: 10/29:8/31. Doskoky: 50:41. Fauly: 30:34. Diváci: 1115. Stav série: 2:3.