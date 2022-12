Do opavské sestavy se vrátil Jakub Mokráň a na hře Slezanů to bylo znát. Opavští už v prvním poločase naznačili, že je zajímá jenom vítězství. „V prvním poločase jsme dostali jen dvě trojky, což je proti týmu, jakým je Kolín velmi slušná bilance,“ řekl Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „V prvním poločase jsme už vedli tuším o šestnáct bodů. Ale přišla pasáž, kdy jsme vlastními hloupými ztrátami vrátili Kolín do hry,“ mrzelo Vlčka. „Hodně nám v té chvíli pomohl Honza Švandrlík, které udělal pět bodů v řadě, a to nás uklidnilo,“ poznamenal opavský asistent.