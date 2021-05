/FOTOGALERIE/ Povedlo se! Opavští basketbalisté zvládli rozhodující pátou semifinálovou bitvu. Na domácí palubovce ve výtečné atmosféře porazili Kolín 88:72 a zahrají si finále. Byl to velký boj, plný emocí, radosti a také zklamání. Slezany dál posunul výborný kolektivní výkon, podpořený neskutečnou energii.

BK Opava-Geosan Kolín 88:72 | Foto: Deník/Petr Widenka

Kolín se opět opíral o hru rozehrávače Adama Číže, který svůj tým v prvním poločase držel nad vodou. Zlom přišel ve třetí čtvrtině, kdy udělal osm bodů v řadě veterán Luděk Jurečka. Brzy ho podpořili i jeho spoluhráči a Opava šla do luxusního trháku. „Konečně jsme se začali trefovat z dálky,“ podotkl křídelník Filip Zbránek, který šel do hry ve velkých bolestech. „Nadopoval jsem se prášky. I když jsem kvůli bolesti nezvládl málem ani rozcvičku, chtěl jsem strašně hrát. Podali jsme kolektivní výkon, a to rozhodl,“ řekl Zbránek a dodal: „Každý, kdo nastoupil, nechal na palubovce všechno.“