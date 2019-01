Ostrava – Opavští basketbalisté splnili povinnost a s přehledem postoupili do čvrtfinále Českého poháru. Na palubovce Snakes Ostrava zvítězili 91:45.

„Splnili jsme povinnost. Šlo nám o to, abychom jsme se vrátili do individuální a týmové formy,“ řekl na úvod trenér BK Opava Petr Czudek. „Vylo vidět, že stále ještě nejsme v pohodě. Je třeba do naší hry přenést nadšení a bojovnost mladých kluků. Tohle si musíme přenést do ligy,“ podotkl trenér BK Opava. Ve čtvrtfinále narazí Opavští na Královské Sokoly a hrát budou doma. V případě vítězství je čeká účast ve FINAL 4, které hostí hala v Novém Jičíně. „Je to náš cíl. Chceme si FINAL 4 zahrát, navíc naši fanoušci to budou mít do Jičína kousek,“ zakončil Petr Czudek. Už v sobotu se Slezané v rámci KNBL představí na domácí palubovce proti Olomoucku.

Snakes Ostrava - BK Opava 45:91 (7:27, 25:42, 32:70)

Body: Snopek 14, Bednář 7, Jagel 7, Palát 6, Říčka 4, Šiko 4, M. Kurečka 2, Vašíček 1 - Gniadek 22, Zbránek 14, Slavík 11, Dragoun, Kvapil a Jurečka 9, Bukovjan 6, Klečka 4, Švandrlík 3, Štěpánek a Šiřina 2. Rozhodčí: Nejzchleb, Kapaňa. TH: 15/21: 6/13. Trojky: 2:11. Doskoky: 24:49. Diváci: 100.