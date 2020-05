Barvy Válečníků boudou hájit Filip Kroutil s Ondřejem Šiškou. „Na Děčín si věříme. Půjde o souboj přes celou republiku. Loni nás Děčín vyřadil ve čtvrtfinále, máme mu tak, co vracet,“ podotk opavský veterán Luděk Jurečka. „Budeme úspěšní, střílí za nás Luděk Jurečka,“ pousmál se Jakub Šiřina. Opava má sice dobré střelce, ale nám to bude padat. Věřím, že postoupíme,“ kontroloval děčínské Ondřej Šiška.

Nejlepší střelec SHOOT OUTU Jurečka se na středeční den speciálně připravovat nebude. „Ono to ani nejde, i když si půjdu v úterý tréninkově zastřílet, soutěž probíhá v jiné hale, takže mi trénink moc nedá. Musíme těžit z rychlých nahrávek, což se ukázalo v základním kole a přišli na to všichni,“ míní trojkový specialista v barvách Opavy. „Jde o to mít v den D správně seřízenou mušku a kousek toho štěstí,“ doplňuje svého parťáka Jakub Šiřina.

Ještě je třeba říci, že vítězný tým celého finále se může těšit na zapůjčení osobního automobilu Hyundai.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří pardubická Beksa, která nominovala Josefa Potočka s Davidem Škrancem a ústecká Sluneta. Barvy Severočechů budou hájit Jan Maděra a Dalibor Fait.