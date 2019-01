Opava se chystá na Holon

Předposlední domácí zápas v Lize mistrů mají dnes před sebou opavští basketbalisté. Na domácí palubovce hostí izraelský Holon, který bojuje o postup do další fáze. V sestavě Slezanů by se mohl objevit Jan Švandrlík, který má zlomený nos, ale měl by hrát se speciální maskou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

„V Holonu jsme odehráli velmi dobré utkání, ve kterém se dařilo hlavně Rosťovi Dragounovi," řekl úvodem opavský trenér Petr Czudek. „Soupeř má tým napěchovaný výbornými americkými hráči, jde mu o postup do další fáze soutěže. Nám se momentálně nedaří, jak herně, tak výsledkově. Zápas ale začíná za stavu 0:0, jdeme do něj s cílem odehrát co nejlepší výsledek," podotkl kouč Slezanů. Jisté je, že zdravotní problémy nepustí do hry Martina Gniadka s Václavem Bujnochem. „Nastoupíme ve stejném složení jako proti Děčínu. S tím rozdílem, že možná se na palubovce objeví Honza Švandrlík. Má sice zlomený nos, ale měl by mít speciální masku. Uvidíme, jak ho bude limitovat," doplnil Petr Czudek. Utkání začíná dnes v 18:30 hodin.

Autor: Roman Brhel